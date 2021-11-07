Türkiye Gazetesi

İki grup arasında çıkan kavga kanlı hesaplaşmayla son buldu. Konya'da sokak ortasında birbirine giren şahıslar silahla birbirine saldırınca, 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı dehşet verici anlar yaşandı.

YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonrası İsmet Toker, Bayram Toker, Mustafa B., Burak B. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi kurşunlarla yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Bayram Toker, özel bir hastaneye yakınlarının aracıyla götürüldü. Başından yaralanan İsmet Toker, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, Mustafa B., Burak B. ve diğer yaralı ise ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Bayram Toker ve İsmet Toker kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAVGANIN YAŞANDIĞI SOKAKTA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kavganın yaşandığı alanda inceleme yaptı. Polis olayın şüphelilerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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