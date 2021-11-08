Türkiye Gazetesi

Ankara-Kayseri arası otobüs seferi yapan bir yolcu aracı, Kırıkkale'de denetime takıldı. Denetimde, araçta bulunun iki kız arkadaşın riskli grupta olduğu öğrenildi. Bunun üzerine riskli grupta olduğu halde otobüse binen iki kız arkadaşa ve hes kodu sorgulaması yapan otobüs şirketine ceza yazıldı.

12 BİN 15, LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Ankara'dan Kayseri'ye giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden iki arkadaş, E.S. ile A.K'nin korona virüsü (Covid-19) temaslısı olduğu tespit edildi.

Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina ihlali yapan iki arkadaşa ve HES kodu sorgulamadan yolcu kabul eden firmaya 4 bin 50'şerden toplamda 12 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale’de temaslı öğrenci şehrin en işlek caddesinde alışveriş yaparken tespit edildi Kırıkkale’de sınıfı karantina altına alınan temaslı öğrenci şehrin en işlek caddesinde alışveriş yaparken tespit edildi. Temaslı öğrenciye karantina ihlali nedeniyle 4 bin 50 lira para cezası uygulandı.

Testi pozitif yolcu aldı, temaslı duruma düştü Kırıkkale’de koronavirüs testi pozitif olan kişiyi ticari taksisine alan sürücü temaslı duruma düştü.