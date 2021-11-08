Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Baklava desenini hatırlatan kapitone montlar bu sezon hiç olmadığı kadar popüler oldu. Kapitone deseni yoğun olarak son yıllarda görmeye başlamış olsak da geçmiş yıllardan günümüze gelen bir işleme çeşidi olduğunu söylemek mümkün. İki kumaş arasına dolgu malzemelerinin yerleştirilerek daha sonra da farklı geometrik şekillerin dikilmesiyle oluşan bu kumaşın hem estetik bir duruşu hem de soğuğa karşı korunaklı bir yapısı var.

Bu sezonun modası kapitone montlar

Bu sebeple de çok tercih edilen kapitone montları hemen her markada, çeşitli renk ve tasarımlarda rahatlıkla bulabilirsiniz. Özellikle gündelik ve sportif eşleştirmelere çok uygun olan kapitone montları, ters köşe bir etki oluşturmak için şık bir elbisenin üzerine de tercih edebilirsiniz.

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