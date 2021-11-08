Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Tabii ki her elektronik alette olduğu gibi robot süpürgelerin de artı ve eksileri bulunuyor. Peki bunlar neler?

ROBOT SÜPÜRGE EKSİLERİ

> Robot süpürgeler saç kılı, toz, kırıntı gibi yüzeysel kirleri topluyor. Elektrikli süpürgeler gibi derinlemesine bir temizlik sağlamıyor. Özellikle evinizde merdiven varsa robot süpürgeyle temizlemeniz mümkün değil. Elbette bir elektrikli süpürgeye de ihtiyacınız olacak.

> Bazı markaların özel sistemleri olsa da genel olarak kablo ve ipler robot süpürgeler için problem oluşturabilir. Temizliğe başlamadan önce robot için engel oluşturan kablo, perde kısaca robotun üzerinden geçemeyeceği her şeyi ortalıktan kaldırmanız gerekiyor.

> Normal elektrikli süpürgelerle bir evi yarım saatte temizleyebilirsiniz. Robot süpürgelerle ise temizlik çok daha uzun sürecektir. Ancak o evi süpürürken siz köşede kahvenizi yudumlayabilirsiniz.

> Bir de şarj problemi var. Bazı cihazların bataryaları oldukça düşük kapasitede olduğu için robotunuzun kısa sürede şarjı bitebilir. Burada dikkat etmeniz gereken satın alacağınız modelin kendi başına şarj kaynağına dönebiliyor olması.



Robot süpürgenin olumlu ve olumsuz yanları

ROBOT SÜPÜRGE ARTILARI

> Robot süpürgeler saç kılı, toz, kırıntı gibi yüzeysel kirleri topluyor. Elektrikli süpürgeler gibi derinlemesine bir temizlik sağlamıyor. Özellikle evinizde merdiven varsa robot süpürgeyle temizlemeniz mümkün değil. Elbette bir elektrikli süpürgeye de ihtiyacınız olacak.

> Bazı markaların özel sistemleri olsa da genel olarak kablo ve ipler robot süpürgeler için problem oluşturabilir. Temizliğe başlamadan önce robot için engel oluşturan kablo, perde kısaca robotun üzerinden geçemeyeceği her şeyi ortalıktan kaldırmanız gerekiyor.

> Normal elektrikli süpürgelerle bir evi yarım saatte temizleyebilirsiniz. Robot süpürgelerle ise temizlik çok daha uzun sürecektir. Ancak o evi süpürürken siz köşede kahvenizi yudumlayabilirsiniz.

> Bir de şarj problemi var. Bazı cihazların bataryaları oldukça düşük kapasitede olduğu için robotunuzun kısa sürede şarjı bitebilir. Burada dikkat etmeniz gereken satın alacağınız modelin kendi başına şarj kaynağına dönebiliyor olması.

Robot süpürge satışları iki kat arttı Akıllı ev sistemleri son dönemin teknoloji trendleri arasında öne çıkıyor.

Robot asüpürgenin babası iRobot Geliştirdiği robot ailesiyle kadınların en büyük yardımcısı hâline gelen ABD’li iRobot, Roomba i7+, Roomba s9+ ve Braava jet m6 robot paspas ailesiyle Türkiye’deki evlerin temizliğine talip oldu