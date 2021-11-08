Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Yaz ayları çoğu insan tarafından düğün sezonu olarak adlandırılır. Çiftler yazı beklemek istemeseler de hem alışkanlıklardan hem de soğuk hava fikri korkutucu geldiği için kış düğünü fikrine sıcak bakmazlar. Aslında soğuk havaya inat keyifli bir kış düğünü yapmak hiç de zor değil. Ancak eğer böyle bir isteğiniz varsa gelinliğinizden, düğün mekânına, süslemelerden, ulaşıma kadar her şeyi göz önünde bulundurmanızda fayda var.

MEKÂN SEÇİMİNE DİKKAT

Öncelikle toplumumuzda yaz aylarında düğün yapma alışkanlığı yerleştiği için kışın mekânların büyük bir çoğunluğu boş olur. Bu da hayal ettiğiniz yerde mutluluğa evet demeniz için size büyük bir fırsat sunacaktır. Yazın boş gün bulamadığınız mekânda kışın dilediğiniz tarihe gün alma şansınız artacakken, bu durum fiyatlara da yansıyacaktır. Kış düğünü için tabii ki en ideali kapalı mekânlardır. Tarihî bir köşk ya da şık bir restoranda düğününüzü yapabilirsiniz. Hatta cam duvarlarla çevrili bir kış bahçesi de sizin için harika bir seçenek olabilir! Unutmayın konuklarınızın üşümemesi için mutlaka çok fazla yürümelerini gerektirmeyen bir mekân tercihinde bulunmalısınız. Seçtiğiniz bu mekân yeterli ısıtma kapasitesine sahip olmalı. En güzel kısmı ise neredeyse tüm sevdikleriniz bu en özel anınızda yanınızda olabilecek çünkü hemen herkes kış aylarında okulların da açık olmasıyla beraber evinde oluyor.



Kış aylarında düğün mekanları daha uygun fiyatlı olur

ŞIKLIK DETAYLARDA

Mekân tamam ancak dekorasyon ve süslemeler de bir o kadar önem taşıyor. Kış mevsimine uygun olarak düğün salonunun atmosferini güçlendirmek istiyorsanız tercih edeceğiniz renkler saflığı ve temizliği simgeleyen beyaz ile sevgiyi simgeleyen kırmızı olmalı. Öte yandan soğuk hava sebebiyle konuklarınızın palto ve kabanlarla geleceğini unutmayın. Mekânda vestiyer hizmetinin olup olmadığını öğrenin. Süslemeler için ise çiçeklerin yanı sıra kuru dallar, kozalaklar ve farklı boyutlardaki mumlar kış konseptine uyum sağlayacaktır ve ortama şıklık kazandıracaktır.



GELİNLİK HAVAYA UYGUN OLMALI

Kışın düğün yapmaya karar verdiyseniz şüphesiz gelinlik tercihiniz de hava şartlarına uygun olmalı. Uzun kollu gelinlik modelleri kış gelinleri için biçilmiş kaftan. Tül üzeri dantel aplikeli, dantel kumaştan ya da şifon tül gibi farklı tarzlarda dikilen birbirinden güzel modeller arasından seçim yapmak da zorlanabilirsiniz. Kısa kollu ya da straplez bir model hayali kuruyorsanız da pelerin ya da şık bir şal ile dilediğiniz gelinliği tercih edebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken gelinliğin kalın kumaştan dikilmiş olması… Aksi hâlde üşümeniz kaçınılmaz olacaktır.

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