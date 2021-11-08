Türkiye Gazetesi

İstanbul’da geçen hafta boyunca etkili olan sis haftanın ilk gününde etkisini sürdürdü. Haftanın ilk iş ve okul günü nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşlerine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe E-5 Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

YOĞUNLUK YÜZDE 60

Gece saatlerinden itibaren etki gösteren sisle birlikte trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.55 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı İstanbul'da, haftanın ilk iş gününde mesai saatinin sona ermesiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.