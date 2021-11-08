Türkiye Gazetesi

Kırıkkale’de banka hesabındaki bir miktar parasını çekmek için ATM’ye giden 36 yaşındaki Emre Akçeşme hesabına yatırılan 600 bin Türk lirasını görünce şoke oldu. Tanımadığı bir kişi tarafından hesabına yatırılan yüklü miktardaki parayı gerçek sahibine iletmek için banka ile iletişime geçti. Bankada gerçekleşen işlem hatası düzeltilerek Emre Akçeşme’nin hesabına yatırılan 600 bin TL sahibine geri iade edildi. Borçlarının olmasına rağmen hesabına yatırılan parayı sahibine geri iade ettiğini söyleyen Emre Akçeşme borcundan dolayı arabasını sattığı ve bir miktar para çekmek için bankamatiğe gittiğini söyledi.

“ORADA NEFSİNLE BİR 10 SANİYE SAVAŞIYORSUN”

Akçeşme, "Biz her gün işe giderken ailemizle helalleşip gittiğimiz için bize sorun olmadı bu olay. Borcum vardı aracımı sattım. Parayı bankaya yatırdım. Borçlarımı dağıtmak için bankamatiğe geldiğimde çok afaki bir parayla karşılaştım, 600 bin lira kadar. Hesaba girdim çıktım tekrardan hesaba baktım para 600 bin lira. Orada nefsinle bir 10 saniye savaşıyorsun. Dünya duruyor 10 saniye. Eğer nefsine yenik düşersen para senindir. Bize büyüklerimiz yalanı, dolanı, haramı öğretmediği için biz nefsimize yenik düşmedik. Çok şükür bize ait olmayan parayı bankayı arayıp, geri teslim ettik. Yaptığımız işten gururluyuz. Herkesin yapması gereken bir olay olduğunu düşünüyorum” dedi.

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