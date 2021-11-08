Türkiye Gazetesi

Kayseri-Niğde kara yolunun 67. Kilometresinde bir turizm firmasına ait yolcu otobüsü ile Bayram Çakır idaresindeki kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs daha sonra bir evin duvarına çarptı.

KAMYONET ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada kamyonet şoförü Bayram Çakır hayatını kaybetti, otobüsteki 10 yolcu ise yaralandı. Yaralılar, Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kahreden kaza! 2 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı Denizli'de çocuklarını parka götürmek üzere yola çıkan babanın kaza yapması üzerine araçta ulunan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi de yaralandı.