Türkiye Gazetesi

Kağıthane Şirintepe’de dün gerçekleşen olayda Şirintepe-Şişli seferini yapan otobüs şoförü Özer Güleryüz, bir yolcunun başkasına ait istanbulkartı kullandığını fark etti. Yolcuyu uyaran Özer, yolcuya kendi kartını kullanması gerektiğini söyledi. Elindeki kartlarından birini basan yolcu şoförü dinlemeyerek arkadaki koltuğa oturdu. Son durağa yaklaşırken araçtaki yolcular birer bire indi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN HAYATINI RUHSAT KURTARDI

Son durağa gelince hareketlenen şahıs şoförün yanına gelerek tartışmaya başladı. Elindeki bıçakla şoföre saldıran zanlı araç içi kameralara yansıdır. Şoförü ani bir şekilde göğsünden bıçaklayan şahıs daha sonra açık olan kapıdan kaçarak uzaklaştı. Şoför Güleryüz, bıçak darbesinin cebinde taşıdığı ruhsata denk gelmesiyle ölümden döndü. Karakola giden şoför, saldırgandan şikayetçi oldu.