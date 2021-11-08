Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin saklandıkları evlere operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirtilen 2 eski askeri öğrenci ve eski polis koleji öğrencisinin de bulunduğu 5 zanlı yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Adana merkezli FETÖ operasyonu: 5 tutuklama Adana ve Bingöl'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Ankara'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı kararı verildi FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanma soruşturmasında 8 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.
Denizli'deki FETÖ operasyonunda 5 kişi yakalandı
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin saklandıkları evlere operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirtilen 2 eski askeri öğrenci ve eski polis koleji öğrencisinin de bulunduğu 5 zanlı yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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