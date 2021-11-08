Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde Firüzköy'de bulunan 10 bin metrekarelik alana kurulu kumaş boyama ve kumaş depolama alanında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangını fark eden vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak önlem alırken, itfaiye erleri yangına müdahale etti.

KİMYASALLAR TUTUŞTU

Kimyasal maddelerin tutuşması nedeniyle itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları sırasında zaman zaman zor anlar yaşadı. Söndürme çalışmaları sırasında yangın fabrikanın yanındaki iki iş yerine de sirayet etti.

İş yeri sahipleri panikle içerideki malzemeleri dışarı taşıyarak kurtarmaya çalıştı. Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında kısmen kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Ataşehir'de öğrenci yurdunda yangın paniği Ataşehir'de 300 öğrencinin kaldığı özel yurtta yangın çıktı. Paniğe neden olan ve kısa sürede söndürülen yangında ölen veya yaralanan olmazken, yurtta maddi hasar oluştu.

Gaziosmanpaşa'da kolonya imalathanesinde yangın çıktı Gaziosmanpaşa’da bulunan kolonya imalathanesinde nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ufak çapta patlamaların meydana geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı, mahsur kalanlar var Esenyurt'ta bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı, çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.