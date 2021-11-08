Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar'da yaşayan ve fen lisesinde öğrenim gören Z.Ç. (17) isimli genç, geçtiğimiz hafta okulda deneme sınavına girdi.

Deneme sınavında yaşanan bir olumsuzluk üzerine öğretmeni genci uyararak, ailesine durumla ilgili bilgi verdi. Olayı öğrenen anne dün akşam saatlerinde gençle tartıştı.

BİR ANDA KENDİSİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Ardından odasına geçen Z.Ç., burada ismi öğrenilemeyen kardeşi ile oturduğu esnada bir anda balkona çıkıp kendisini boşluğa bıraktı.

Beşinci kattan aşağı düşen çocuğu gören çevredekilerin durumu 112 Acil servise bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri genci Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Z. Ç., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BABASI DA ÖĞRETMENDİ

Babasının da öğretmen olduğu öğrenilen Z. Ç.’nin Konya’nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu Antalya'nın Serik ilçesinde üniversite sınav sonucunu öğrendikten sonra evden ayrılan genç, 48 saat sonra havalimanında bulundu.