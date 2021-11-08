Türkiye Gazetesi

Üsküdar'da yaşanan kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 6 otomobile çarparak durabildi.

Çapmanın etkisiyle bir otomobil yolun ortasına savrulurken, diğer araçlar ise yolun kenarında bulunan trafik işaretlerini gösteren tabelaları yıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü araç içinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaşanan kazanın akşam saatlerinde olması olası bir faciayı önledi.

"TERS YÖNE HIZLI GİRMİŞ"

Kazazede Jale U., ”Ben arabamı normal bir şekilde park ettim. Komşum geldi, 'Heyecanlanma arabaya çapmışlar' dedi.Çok şükür içinde değildik. Kimsenin canına bir şey olmadı. Vuran aracın sürücüsü biraz kötü diye söylediler. 6 tane araca vurmuş. Ters yöne hızlı girmiş. Çok şükür canımıza bir şey olmadı“ şeklinde konuştu.

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