Türkiye Gazetesi

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

MOTOR ARIZASIYLA SÜREKLENMEYE BAŞLADILAR

Marmaris Yılancık adası açıklarında ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İran, göçmenleri ateş ederek sınırımıza itiyor Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Uslu, İran’ın Afgan göçmenleri ateş ederek Türkiye sınırına ittiğini, hatta, sınırı geçerken de “Türk askeri size ateş etmez. Çıkın gidin” dediklerini anlattı.

Fabrikalar işçi bulamıyor: Suriyeli göçmenler olmasa makineler durur İşsiz gençler fabrikada çalışmak yerine evlerde oturmayı tercih ediyor, eleman bulmakta zorlanan fabrikalar ise makineleri durduruyor. Sanayici “Eğer Suriyeli göçmenler olmasa fabrikalar durur” diyor

Datça’da 26 göçmen kurtarıldı Datça ilçesi açıklarında içerisinde lastik bot içinde Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.