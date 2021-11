Türkiye Gazetesi

Hız tutkusu yine bir cana mal oldu. Kastamonu'da yolun karşısına geçmek için harekete geçen bir vatandaş, hız yaparak gelen bir otomobilin altında kalıp canından oldu.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kaza, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinde seyir halinde olan Erkan A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun kenarına park ettiği otomobilinden inerek yolun karşısında bulunan akaryakıt istasyonuna gitmek isteyen Metin Öztürk’e çarptı. Hızla gelen otomobilin çarpması neticesinde metrelerce sürüklenen Metin Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından Öztürk’ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAZA ANI AN BE AN GÖRÜNTÜLENDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye görüntülenen kazada, Metin Öztürk’ün bir vatandaş ile birlikte yolun karşısına geçtiği görülüyor. Hızla gelen otomobil, Öztürk’e çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile Öztürk, metrelerce sürükleniyor.

