Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece’de sabah 05.00 sıralarında epilepsi hastası olan bir kişi fırından ekmek aldıktan sonra aracını binerek hareket etti. Seyir halindeyken nöbet geçiren şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon başında nöbet geçiren adam önce bir direğe, daha sonra park halinde bulunan bir araca ve son olarak da bir iş yerinin kepenklerine çarparak durabildi. Bu sırada kaldırımda temizlik yapan belediye işçisi aracın geldiğini son anda fark ederek kaçıp kazadan yara almadan kurtuldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası belediye işçisi ve çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yaşanan bu anlar anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler de araç kontrolünü kaybetmiş bir şekilde yokuş aşağı kapısı açık bir şekilde ilerlediği görüldü.

GÜNDÜZ OLSAYDI FACİA OLURDU

Aracın çarptığı iş yerinin sahibi olan Şehmuz Bilgiç yaşananları anlatarak, "Kaza epilepsi rahatsızlığı bulunan bir arkadaş fırından ekmeğini alıyor daha sonra aracına biniyor ve ondan sonrasını hatırlamadığını söyledi. Kapıyı direğe vuruyor temizlik işçisi de sabah saatlerinde burada temizlik yapıyordu. O da sesi duyunca son anda kaçıyor ve kazadan kurtuluyor. Ondan sonra iki araca vuruyor ve sonra da kepenge vurarak duruyor. Gündüz olay olmuş olsaydı insanların canı yanardı çünkü biz bura da çalışıyoruz” diye konuştu

Epilepsi hastalarının ehliyet alma kriterleri değişti Epilepsi ve Yaşam Derneği Kurucu Başkanı Ebru Öztürk, epilepsi hastalarının ehliyet alma kriterlerinin kolaylaştırılmasına yönelik "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" yürürlüğe girdiğini kaydetti.