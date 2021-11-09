Türkiye Gazetesi

İzmir’in Bornova ilçesinde 18 Aralık 2017’de tarihinde 26 yaşındaki Günhan Öztürk Zülal Tütüncü’yü babasına ait kılıçla öldürdü. Suçunu itiraf ederek tutuklanan Öztürk, hakkında 'kasten öldürme' suçundan İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Öztürk 2020 Temmuz ayında müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonucunda hayatını kaybeden Tütüncü’nün ailesi cezanın az olduğu iddiasıyla sanık ise müvekkilinin cezai ehliyetinin tam olmadığı gerekçe gösterip dosyayı istinafa taşıdı.

EKSİK İNCELEME NEDENİYLE KARAR BOZULDU

Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Öztürk'ün akli durumu ve cezai ehliyeti ile ilgili sadece Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden rapor alındığı hatırlatarak yetkili İstanbul 4. İhtisas Kurulundan rapor istedi. Daire, Öztürk'ün Gözlem İhtisas Dairesi'nin raporunun hükme esas alınması sebebiyle eksik incelemeyle karar verildiğini belirtti. Böylece daire, yerel mahkemenin kararını bozarak dosyayı yeniden İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

BERAATİNİ TALEP ETTİLER

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Öztürk, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık avukatları, müvekkillerinin hasta olduğunu ve tedavi görmesi gerektiğini savunarak beraatini talep etti. Son sözü sorulan sanık Öztürk ise "Son derece pişmanım. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Rahatsız olduğum için psikiyatrik ilaçlar kullanıyorum. Bu nedenle cezaevinde tekli odaya alınmam için yazı yazılmasını istiyorum" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Savcı mütalaasında, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulundan istenen raporda cezai ehliyeti tam çıkan Öztürk için müebbet hapis talep etti. Mahkeme heyeti; sanık Öztürk'ü, Zülal Tütüncü'yü öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak, duruşmayı bitirdi.

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