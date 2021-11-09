Türkiye Gazetesi

Düzce'de 72 yaşındaki yaşlı adam, aracıyla seyahat ederken birden fenalaşması üzerine hemen aracını park etti. Ne olduğunu anlayaman talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk belirlemelere göre yaşlı adamın kalp krizinden öldüğünü açıkladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Öztürkler kavşağı istikametinden Kızılay kavşağı istikametine seyir halinde olan Orhan Peker (72) idaresindeki 81 AP 557 plakalı araç içerisinde sürücü rahatsızlandı. Seyir halindeki otomobili araç parkına alan Peker, kalp krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşların fark ettiği Peker için bölgeye ambulans sevk edildi. Araç içerisinde yapılan kontrollerde sürücü Orhan Peker’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı öğrenip bölgeye gelen Orhan Peker’in çocukları ve eşi bölgede sinir krizleri geçirdi. Aileyi teskin etmek ise Ambulans ekiplerince yapıldı. Bölgeye gelen Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Orhan Peker’in cenazesi Adli Tıp'a kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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