Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden alına bilgilere göre; yarın Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de fırtına yaşanması bekleniyor. Yarın etkisini göstermeye başlayacak olan fırtınanın, perşembe gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

FIRTINANIN ŞİDDETİNİN SAATTE 70-90 KM HIZINDA OLMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, bölge genelinde yarın kuzeyden saatte 70-90 kilometre hızında fırtına ve kuvvetli fırtına olarak, yüksek kesimlerde ise saatte 90-100 kilometre hızında eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Antalya ve Isparta için fırtına uyarısı Antalya'nın doğu kesimleri ile Isparta genelinde fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.