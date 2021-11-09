Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi sonrası bölgeye Türk Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi.
Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde çocukların da bulunduğu 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Marmaris’te 50 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz kurtarma olayında Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça’da 26 göçmen kurtarıldı Datça ilçesi açıklarında içerisinde lastik bot içinde Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.