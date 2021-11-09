Türkiye Gazetesi

Antalya''nın Konyaaltı ilçesinde ortaokul öğrencisine otobüs çarptı. Çocuk hayatını kaybetti.

Elim olay, ilçeye bağlı Siteler Mahallesi, Emniyet Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yusuf T. yönetimindeki özel halk otobüsü, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Eren Arıcan'a çarptı. Ayten Çağıran Ortaokulu öğrencisi aracın altında kaldı. Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla çocuk otobüsün altından çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 12 yaşındaki Eren'in öldüğünü belirledi.

ACININ FOTOĞRAFI

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otobüs şoförü Yusuf T. ise polis tarafından gözatlana alındı. Kaza yerinde Eren'den geriye okul çantası ve resim dosyası kaldı.

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