Türkiye Gazetesi

Saat 18.30 sıralarında Avcılar Hikmet Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürme çalışmalarına başladı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Çatıda çıkan yangın kısa süre sonra itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın nedeniyle binanın çatısında maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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