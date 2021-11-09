Türkiye Gazetesi

Bartın'ın Karasu köyünde oturan Ercan Ö. (27), telefonla eski sevgilisi Azize Gülmez’i (25) aradı. İkili arasında tartışma yaşandı. Öfkelenen Ercan Ö, genç kızın çalıştığı fındık deposuna gitti. Eski sevgililer, tartışmasına deponun ikinci katında devam etti. Belinden tabanca çeken Ercan Ö, Azize'yi göğsünden vurdu. Kendisini engellemeye çalışan depo çalışanlarından Emrullah Y'yi (26) de ayağından, sırtından ve başından kurşunladı. Ardından aracına atlayıp kaçtı.

KATİL ARANIYOR

Yaşanılanlar sonrası olay yerine jandarma ve salık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Azize doktorların çabasınra rağmen hayatını kaybetti. Emrullah Y'nin de durumunun ağır olduğu belirtildi. Güvenlik güçleri, her yerde katil zanlısını arıyor.

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