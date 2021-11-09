Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 5 il için uyarılarda bulundu. Meteoroloji'nin tahminine göre Sivas, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de yarın sabahtan kuvvetli rüzgar ile fırtına bekleniyor. Batı ve güneybatıdan esecek kuvvetli rüzgar ile fırtınanın hızının saatte 40 ila 70 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Fırtına sebebiyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji il il uyardı: 14 şehirde sağanak alarmı Meteoroloji'den yapılan uyarıda, 14 ilin sağanak, gök gürültülü sağanak ve karla karışık sağanak şeklinde yağış alacağı duyuruldu. Bununla birlikte yurdun büyük bir kısmında sisin etkili olacağı öngörülürken, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: 10 ilde kar bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ülke geneli parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği Çarşamba ve Perşembe 10 ilde kar yağışı gerçekleşeceği kaydedildi.