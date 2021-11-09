Saat 18.00 sıralarında Menderes ilçesi Küner Kavşağı'nda M.E.T. yönetimindeki midibüsün frenleri patlayarak, H.B. yönetimindeki midibüse arkadan çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarında bulunan tarlaya yuvarlanan araçlarda bulunanlardan 45 kişi yaralandı.
MANDALİNA BAHÇELERİNDE ÇALIŞIYORLAR
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, 5 yaralının durumunun ciddi olduğu ifade edildi.
Kazaya karışan midibüslerdeki yolcuların, ilçede bulunan mandalina bahçelerinde işçi olarak çalıştıkları öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1’i çocuk 11 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı! Ölü ve çok sayıda yaralı var Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan servis aracı, ters şeride geçerek karşıdan gelen başka bir araçla feci şekilde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle olay yerinde bir kişi öldü, 17 kişi ise yaralandı.