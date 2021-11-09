Türkiye Gazetesi

22.00 sıralarında Ümraniye Çakmak Mahallesi Bağdat Sokak üzerinde bulunan gecekondunun çatısında yangın çıktı. Çatının yandığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gecekonduda yaşayan yaşlı kadın komşuları tarafından dışarıya çıkartılırken, yangın kısa sürede tüm gecekonduyu sardı.

GECEKONDU KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından 30 dakikalık bir çalışma sonucunda söndürüldü. Yangın çıkan gecekondu kullanılmaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı bir gecekonduda da hasar oluştu. Komşuları tarafından teselli edilen gecekondusu yanan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

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