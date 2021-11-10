Türkiye Gazetesi

Manisa Salihli'de meydana gelen kazada yük treni kamyoneti biçti. Kaza, Çukuroba Mahallesi Kabazlı yolu Yenipazar hemzemin geçitte meydana geldi. Yenipazar Mahallesi istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan Murat Yavuz idaresindeki kamyonet ile Salihli istikametinden Alaşehir istikametine gitmekte olan makinist idaresindeki 34007 sefer sayılı yük treni Yenipazar hemzemin geçitte çarpıştı.



Kaza sonucu kamyonet ikiye ayrılırken kamyonet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.



Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.



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