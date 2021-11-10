Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde yoğun bakımda yatak hasta sayısı aşılama oranları ile düşerken, son zamanlarda ikinci ve üçüncü doz aşılarını olmayan vatandaşlar yoğun bakımlardaki tablonun yeniden kritik boyuta gelmesine yol açtı. Yoğun bakımlarda aşısız ağır vakalar artarken, uzmanlar bir kez daha vatandaşlara "aşı olun" çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, yeni tip koronavirüs ile mücadelede önemli bir rol üstlenmekte. Bu güne kadar yaklaşık 20 bin pandemi hastasına hizmet veren hastanede vakaların ve yoğun bakıma yatış oranlarının artışı dikkat çekmekte.

AŞISIZLAR YOĞUN BAKIMDA HASTA SAYISINI ARTIRIYOR

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, “Şu anda 280 tane Covid hastası yatarak tedavi görmektedir. 83 tane yoğun bakım hastamız vardır ve maalesef her ne kadar hasta sayımız 25-30 bin bandında olsa da istemediğimiz ve beklemediğimiz halde yoğun bakım hastalarında oransal olarak artış görülmekte. Bunun da en büyük sıkıntısı en büyük sorun aşısızlar olduğu görülmekte.” dedi.

Vakalarda artış olduğunu ifade eden Başhekim Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu “Hasta sayımız 25-30 bin bandı içerisinde seyrediyor. Ancak maalesef hastane yatış ve yoğun bakım yatışlarında yükselen bir oranımız var. Bunun en büyük sebebi aşısız olanlar. Bu nedenle tavsiye edilen şekilde aşıların yapılmasını bizde rica ediyoruz ve öneriyoruz. Aşılanmayla beraber hem hasta yükümüzün hem de ağır hastaların azalacağını bilimsel veriler ışında görüyor ve tavsiye ediyoruz” diye ekledi.

Aşısızların aşılılara göre ölme ihtimali 11 kat daha fazla ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (CDC) tarafından açıklanan son verilere göre aşısız kişilerin aşılı kişilere göre virüse yakalanma ihtimalinin de 6 kat, ölüm oranın ise 11 kat daha yüksek olduğu kaydedildi.

Aşısız hamile koronaya yenildi, bebeği kurtarıldı Manisa'da bebeğine zarar verir diye aşı olmayan 8 aylık hamile kadın koronaya yenildi, bebek ise anne karnından sezaryenle alındı. İki çocuğuyla tek başına kalan acılı eş Talat Ünlü ise hamilelere aşı çağrısında bulundu.

Yoğun bakım servisleri aşısız hamilelerle doldu Türkiye'de koronavirüsle mücadele tam gaz sürerken yeni mutasyonlar anne adaylarını vurdu. Uzmanlar özellikle son 1 aya dikkat çekerek, yoğun bakım servislerinde tedavi gören aşısız hamilelerin giderek arttığını belirtti.