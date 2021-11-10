Türkiye Gazetesi

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesinde Olimpiyat Stadı Yolu Caddesi’nde gerçekleşen olayda aynı istikamette seyir halindeki 6 araç birbirine girdi. Kazanın olduğu aynı saatte aynı yerde yaklaşık 50 metre ileride ise 3 araç zincirleme kazaya karıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Aynı caddede yaşanan zincirleme kazalarda 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaşanan zincirleme kazalar nedeniyle TEM otoyolu istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken araçların olay yerinden kaldırılması ile trafik akışı normal seyrine döndü.



Şişli’de meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi İstanbul Şişli’de 7 araç birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazada ölen ve yaralanan olmadığı açıklanırken, araçların zarar gördüğü belirtildi. Kaza nedeniyle caddede kısa sürede yoğun trafik oluştu.