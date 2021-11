Türkiye Gazetesi

Ataşehir’de akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Göktuğ B., eğitimden çıktıktan sonra yolda yürüyen Başak C. (28)'i takip etti, ardından çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırıda ağır yaralanan Başak C. kanlar içinde kaldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, Ataşehir'de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. C., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya tanık olan bir site sakini, "Buraya gelen polis ekiplerini görünce park halindeki araçlarda bir arama yaptıklarını zannettim. Meğerse araçların önünde cinayet gerçekleşmiş. Şüpheli adam elindeki bıçakla kadına saldırmış. Hatta bıçak değil kılıç. Kadını burada katlediyor. Hemen sonrasında çok sayıda polis geldi" dedi.

ZANLI YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Cinayet zanlısı Göktuğ B. ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne götürüldü.

1 AYLIK EĞİTİM İÇİN ANKARA’DAN GELMİŞ

Öte yandan mimar olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Başak C.’in nişanlı olduğu, 1 ay sürecek eğitim nedeniyle Ankara’dan Ataşehir’deki Finans Merkezine geldiği ve bir otelde kaldığı, eğitiminin ise Cumartesi günü sonlanacağı öğrenildi. Saldırgan Göktuğ B.’nin ise özel bir sitede tek başına kirada yaşadığı ve insanlarla fazla diyaloğa girmeyen bir kişi olduğu öğrenildi.

