Türkiye Gazetesi

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan ve kış turizminin önemli merkezlerinden olan Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte gece saatlerinde başlayan kar yağışı Ilgaz Dağı'nı adeta beyaza bürüdü.

Türkülere konu olan Ilgaz Dağı'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece olarak ölçülürken, kar yağışının bölgede gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

"MAYIS AYINA KADAR DEVAM EDER"

Bölgede yaşayan İzzet Güler isimli vatandaş, Ilgaz Dağı’nı görmek isteyenleri davet ederek, "Mevsimin ilk karı yağdı. Bu kar 2022 yılı Mayıs ayına kadar devam eder. Ilgaz çok güzel bir yerdir. Kayak merkezi, doğal güzellikleri... her şey var. Herkesin Ilgaz’ı gezmesini tavsiye ederim. 3 tane kayak tesisimiz var. İstedikleri gibi herkes tatil yapabilir" dedi.

Ilgaz Dağları, Batı Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek dağ kütlesi olarak biliniyor.

"HERKESE TAVSİYE EDERİZ"

Kar yağışının ardından Ilgaz Dağı’na gelen Ferdi Çerçi isimli vatandaş ise, “Mevsimin ilk karı yağmış. Biz de şimdi geldik. Ilgaz bilinen büyük bir dağ. Her zaman mevsimin ilk karı burada yağar. Türkiye’de yaşayan bütün vatandaşlarımızın buraya gelmelerini tavsiye ederiz” diye konuştu.

Ekim ayında Antalya'ya kar yağdı Antalya’ya mevsimin ilk karı, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine düştü.

Yüksekova beyaza büründü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.