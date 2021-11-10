Türkiye Gazetesi

Trabzon'un Of ilçesinde 23 yılda önce meydana gelen selde yıkılan camide geriye kalan minare, görenlerin ilgisini çekiyor. Bölümlü Mahallesinde 1997 yılında yapılan cami, bir yıl sonra meydana gelen selde yıkıldı. Camiyle birlikte 16 tane ev selde yıkılırken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Selden geriye kalan minare ise mahallenin sembolü oldu.

Minarenin kendilerine hatıra kaldığını belirten mahalle sakinleri, tek başına kalan minarenin görenlerin ilgisini çektiğini söylediler.

"İLK KEZ GÖRENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR"

Minarenin ilginç bir yapı olarak ayakta kaldığını dile getiren mahalle sakini Erol Bayraktar, "1998 yılında burada bir sel meydana geldi. Heyelan olunca birçok evle birlikte camimiz de yıkıldı. Sadece minare ayakta kaldı. İlk kez görenlerin ilgisini çekiyor. İlginç bir yapı olarak kaldı" dedi.

"MİNARE GERİYE HATIRA KALDI"

Görenlerin şaşırdığını belirten İlyas Bayraktar, "Sel olunca burada 16 tane evle birlikte camimiz de yıkıldı. Bir tek minare ayakta kaldı. Selde herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Minare geriye hatıra kaldı. Bu şekilde minareyi görenler şaşırıyor. Biz de anlatıyoruz neden bu hale geldiğini. Camimiz yıkılınca aşağı tarafa yeni bir cami daha yaptık" diye konuştu.

Ölüm tehlikesi geçirmeden bu camiye giriş yok Bursa'da köprülü kavşağın tam ortasında kalan tarihi camiye giden vatandaşlar ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

Camiden 15 bin liralık malzeme çalmıştı, yakalandı Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde inşaatı devam eden camiden 15 bin TL değerinde kablo ve malzeme çalan şüpheli yakalandı.