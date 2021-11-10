Türkiye Gazetesi

Manyas'da, bahçesini kazarken demir bir cisim bulan adam, bulduğu cismin fotoğrafını çekip jandarmaya göstererek yardım istedi.

ZIRH DELİCİ TANKSAVAR MÜHİMMATI OLABİLİR

Manyas Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına haber verilerek, savcılığın talimatı doğrultusunda zırh delici tanksavar mühimmatı olabileceği düşünülerek Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekipleriyle olay yerine gidildiği belirtildi. Mühimmat, gerekli emniyet önlemleri alınarak PAMİT ekibi tarafından imha edildi. Manyas Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Bahçesinde buldu, dünyanın en güçlüsü Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ev kadını Selma Yurga (32), evinin bahçesinde dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen ve nadir bir tür olan erkek gergedan böceği (oryctes nasicornis) buldu. Bir haftadır böceği evinde kavanoz içinde besleyen Yurga, böceği Orman İşletme Şefliği'ne teslim etmek istediği söyledi.