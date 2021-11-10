Türkiye Gazetesi

Mersin'in Toroslar ilçesinde, çiftçilik yapan Nuh Eroğlu, tarlasında 30 kilogram ağırlığına ulaşan bir lahana üretti. Görenelrin hayrete düştüğü lahana için Eroğlu, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

SIRRI GÜVERCİN GÜBRESİNDE

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı da tarlaya gelerek incelemede bulundu. Abalı, gazetecilere, kentte ilk defa bu kadar büyük lahanayla karşılaştıklarını söyledi.

Çiftçinin haber vermesiyle bölgeye geldiklerini dile getiren Abalı, "Lahana 30 kilogramın üzerinde. Üreticimiz güvercin gübresiyle yetiştirmiş. Verimi yüksek bir lahana olmuş. Biz güvercin gübresinin bu kadar etkili oluşunu araştırıp, detaylandıracağız. Mersin'de ilk defa görüyorum bu kadar büyük lahana. Şaşkınlıkla karşılıyorum." diye konuştu.

Çiftçi Nuh Eroğlu ise lahanaların ekimini mayıs ayında yaptığını belirterek,"Lahana büyük yetişiyordu ama bu kadar büyük olmuyordu. Bu sene ilk defa böyle büyük yetişti. Görenler 'böyle büyür mü' diyor. Demek ki büyüyor." ifadelerini kullandı.

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