Kayseri'de gençlerin yan bakma kavgasında kan aktı. İki farklı arkadaş grubunun tartışmasının şiddetli bir kavgaya dönüşmesi üzerine başına sert bir cisimle vurulan 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

BAŞINA SERT BİR CİSİMLE VURULDU

Edinilen bilgi ve iddialara göre, geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi Ihlara Sokak üzerinde meydana gelen olayda, B.E. (20), kardeşi M.E. (16) ve arkadaşları M.K. (25) yaya olarak yürürken, kendi aralarında konuşulan sözü yanlarından geçen 4-5 kişilik arkadaş grubu içerisinde bulunan A.Ç. (29) kendi üzerine aldı. Bunun üzerine başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç., başına sert bir cisimle darbe aldı. Ağır yaralanan A.Ç, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.E. ile 3 yakınını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden B.E. tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

