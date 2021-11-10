Türkiye Gazetesi

Elazığ'ın kentin en işlek yerlerinden biri olan Gazi Caddesinde meydana gelen olayda 10'uncu katta bulunan bir kafenin terasında oturan yabancı uyruklu kadın telefon konuşması yaptıktan sonra kendinş 10. kattan boşluğa bıraktı. Hızla aşağaıya düşen kadın o sırada cadde üzerinde yürüyen V.G. isimli vatandaşın üzerine düştü. Olayda her ikisi de ağır yaralandı.

AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. O sırada yoldan geçen biri kadına kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Ambulansın gelmesiyle ağır yaralı kadın ve şahıs hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adamın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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