Malatya İnönü Caddesi'nde önceki gün iki katlı bina çöktü. Enkazdan 13 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sekizi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Binanın, alt katta yapılan tadilat sırasında kolonların kesilmesi sebebiyle göçtüğü iddia edildi.
3 ZANLI TUTUKLANDI
Bunun ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı sonrası bahse konu tadilatı yaptıran iş yeri sahibi Hikmet D. ve yanında çalışan Sebahattin C, Zeki A. ile Mehmet G. gözaltına alındı. Şahısların, Emniyet'teki işlemleri dün tamamlandı. Zanlılar adliyeye sevk edildi. Göçük altından çıkarılan ve hastanede tedavi edilen Mehmet G'nin adliyeye bacağı alçılı hâlde geldiği görüldü. Zanlılardan üçü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Malatya’da çöken binadaki hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı Malatya’da dün çöken binanın enkazında yapılan temizlik çalışmalarının ardından tek şerit araç trafiğine açıldı. Binadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı.
Malatya'da bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı Malatya’da henüz belirleyemeyen bir nedenle bina çöktü. Kısa sürede arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, enkazın altından 13 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı öğrenildi. Valilik hastaneye kaldırılan yaralılardan 8'inin taburcu edildiğini, müdahalesi sürenlerin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise herhangi bir kayıp bilgisinin ulaşmadığını açıkladı.
Malatya’da binanın çökme anı sonrası yaşanan panik kamerada Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde 2 katlı binanın çökme anı ile yaşanan panik anları kameraya yansıdı.
Malatya'daki çöken bina soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Malatya'da 2 katlı binanın çökmesinin ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Malatya İnönü Caddesi'nde önceki gün iki katlı bina çöktü. Enkazdan 13 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sekizi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Binanın, alt katta yapılan tadilat sırasında kolonların kesilmesi sebebiyle göçtüğü iddia edildi.
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