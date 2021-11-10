Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Ayaz köyünde yapımı devam eden gölet inşaatı sahasında çalışan yüklenici firmaya ait bir iş makinesi, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası derenin taşarak gölet inşaat sahasının suyla dolması sonucu sular altında kaldı.

Diğer iş makinelerin zarar görmemesi için büyük çaba gösterilirken, bir iş makinesinin sular altında kalması sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Meteoroloji il il uyardı: 14 şehirde sağanak alarmı Meteoroloji'den yapılan uyarıda, 14 ilin sağanak, gök gürültülü sağanak ve karla karışık sağanak şeklinde yağış alacağı duyuruldu. Bununla birlikte yurdun büyük bir kısmında sisin etkili olacağı öngörülürken, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelini etkisi altına alacak: Meteoroloji'den sağanak uyarısı Meteoroloji, yurt genelinde sağanak ve şiddetli sağanağın görüleceğini bildirdi. Bununla birlikte hava sıcaklıklarında 2 ila 4 derece artışın beklendiği öğrenildi.