Türkiye Gazetesi

Kocaelin'in Gebze ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada öğrenci servisi dere yatağına uçmuştu, ölü sayısı 4'e yükseldi. Kaza Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, önce Birsen Giriş (51) isimli bir kadına çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak dere yatağına uçtu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın ardından serviste bulunan 21 kişi ve servisin çarptığı kadın yaralandı. Serviste sıkışan yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Servis sürücüsü ise, sıkıştığı yerden 3 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarıldı.

BİR ÇOCUK DAHA ÖLDÜ

Kaza sonrasında servis midibüsünün çarptığı Birsen Giriş, serviste bulunan öğrencilerden Mert Efe Akıllı (14) ve Esma Nur Avcı (13) , hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Darıca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Rabia Üst (14) de bugün hayatını kaybetti. Kazadaki can kaybı 4'e yükseldi.



Kocaeli'de öğrenci servisi dere yatağına uçtu: Ölü ve yaralı var Kocaeli Çayırova ilçesinde servis minibüsü ters dönerek dere yatağına uçtu 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu kaydedildi.



Öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 lise öğrencisi hayatını kaybederken, sürücü ve 4 öğrenci yaralandı.