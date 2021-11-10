Türkiye Gazetesi

Gaziantep Nizip'e Kocatepe Mahallesi'nde annesi Fatma T. (65) ile birlikte yaşayan Fatih T. (28), oturdukları evi ateşe verdi. Ardından silahla çevreye rastgele ateş açtı. Fatma T. bu sırada oğlundan kaçarak komşusuna sığındı. Ancak kadın burada fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

RUHSAL PROBLEMLERİ VARMIŞ

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan kadın hayatını kaybetti. Mahalle sakinlerinin desteğiyle itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Jandarma ekipleri ise Fatih T'nin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Şahsın, ruhsal problemleri olduğu iddia edildi. Öte yandan, Fatma T'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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