Türkiye Gazetesi

Akarca Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Ünal, eşi ile birlikte sarımsak hasadı için bahçelerine gittiği sırada evlerinde yaktıkları sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Fırtına nedeni ile kısa sürede büyüyen alevler evi sararken yoldan geçen Serkan Uğurlu ve arkadaşları yangına bahçe sulama hortumu ile müdahale etmeye çalıştı.

EVDE KİMSENİN OLMADIĞINDAN EMİN OLUNDU

Vatandaşlar evde kimse olmadığından emin olmak için kapıyı kırmaya çalışarak dakikalarca seslenirken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile yangın tamamen söndürüldü.

Yangın sonucu ev küle dönerken, vatandaşların yangına müdahalesi ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangından değil kalp krizinden öldü Gaziantep'te yaşadıkları evi yakarak, havaya silahla ateş eden oğlunun elinden kurtulan kadın, sığındığı komşusunun evinde kalp krizinden hayatını kaybetti.

Kocaeli'nde geri dönüşüm fabrikasında yangın Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde fabrika yangını çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi