Türkiye Gazetesi

Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kaza meydana geldi. D.G. (45) idaresindeki otomobil ile Safranbolu istikametine seyir halindeyken A.G. (24) idaresindeki otomobile çarptı. Kazada İ.G.(38), B.G.(14), L.D.(13) ve S.D.(18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'deki servis kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrenci servisinin dere yatağına uçtuğu kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Başakşehir’de 2 zincirleme trafik kazası: Yaralılar var Başakşehir’de aynı yol istikametinde 50 metre ara ile gerçekleşen 2 zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken 9 araç ise hasar gördü.