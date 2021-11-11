Türkiye Gazetesi

Arnavutköy’de İmrahor Mahallesinde bir kuruyemiş dükkanında gerçekleşen olayda dükkan içerisine giren 3 dolandırıcı tırnakçılık yöntemiyle kasiyeri oyalayıp kafasını karıştırdıktan sonra 800 TL parayı çalarak kaçtı. Yaşanan olay haberlere yansıyınca geri adım atana hırsızlar aynı dükkana gelerek çaldıkları paranın iki katını bırakıp pişman olduklarını söyledi. Parayı bırakan hırsızlar kuruyemişçiden şikayetçi olmamalarını rica etti.

“ÇALDIKLARI PARANIN İKİ KATINI VERDİLER”

Yaşadıklarını anlatan işyeri kasiyeri Ebru Fındık, “Ben dükkanda çalıştığım esnada 3 kişi gelip bu işlemi yapmışlardı. Dün yine geldiler onları görünce ilk başta korktum ama çaldıkları paranın iki katını vererek benden helallik istediler. Gerçekten şoke oldum ne yapacağımı bilemedim ve daha sonradan gittiler” dedi.

“ADAMLARIN İŞİ BİLDİĞİ BELLİ”

Yaşananlarla alakalı konuşan işletme sahibi Yusuf Kaya, “Bizim kasiyerimizi dolandırıp para çalmışlardı. Kasiyerimize hiçbir şey demedik çünkü adamların işi bildiği belli. Dükkanımız işlek bir dükkan problem yok ama başka bir dükkanda olsa zarara uğratabilirlerdi. Ben onlara inanmıyorum, hakkımı helal etmiyorum. Dükkana gelip kasiyerden özür dilemişler paranın iki katını verip gitmişler. Kasiyer arkadaşlara müşterileri tek tek almalarını ve dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Arnavutköy’de pes dedirten olay: Önce soydu sonra dükkanın ortasına tuvaletini yaptı Arnavutköy’de bir lokantaya girerek dükkanın ortasına tuvaletini yapan hırsız rahatlığıyla pes dedirtti. Hırsızın dükkana tuvaletini yaptığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.