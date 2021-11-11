Türkiye Gazetesi

Trafik kazası yine bir cana mal oldu. Manisa'da meydana gelen kazada, otomobilin özel servis aracına çarpması sonucunda 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Yaralı olan 4 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesi, Saruhanlı-Gölmarmara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki özel bir bakım yurduna ait servis minibüsü çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.K. olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü M.Y. ile yolcular C.İ., N.Y., H.Y., M.D. ve R.S. hastaneye kaldırıldı. Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan sürücü M.Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer 5 kişinin tedavilerine devam edilirken, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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