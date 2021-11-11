Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından radikal terör örgütleri El Kaide/HAD ile DEAŞ saflarında bulunan kişilerle irtibatı olan ve örgütsel faaliyetlerde yer alan kişilere yönelik yeni bir çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri, teknik ve fiziki takiple İstanbul’da bu sabah 11 ayrı ilçede belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Peş Peşe yapılan baskınlarda DEAŞ ve El Kaide/HAD grubuyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

YABANCI UYRUKLU 9 ŞAHIS YAKALANDI

Güvenlik güçleri tarafından adreslere yapılan operasyonlarda çok sayıda örgütse doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri devam ederken, örgüt üyelerinin Türkiye’deki bağlantıları ve irtibatlı oldukları kişiler araştırılıyor.

Ankara’da DAEŞ terör örgütü üyesi 22 terörist yakalandı Başkent’te terör örgütü DAEŞ’in çatışma bölgeleriyle bağlantılı faaliyet gösterdiği tespit edilen 26 Irak uyruklu teröristin 22’si yakalanarak gözaltına alındı.