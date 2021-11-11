Türkiye Gazetesi

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla, zehir tacirleri kıskıvrak yakalanıyor. Bu bağlamda Adana'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, 14 zanlı yakalandı. Yakalanan zanlılar arasındaki bir kadın, pişkinliği ile pes dedirtti. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Beni güzel çekin, güzel çıksın” diyerek poz veren kadının hareketleri hayrete düşürdü.

4'Ü KADIN 14 KİŞİ YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sokak aralarında uyuşturucu sattığı öne sürülen ve “torbacı” diye tabir edilen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmada 4’ü kadın 14 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların üst ve araç aramasında ise 1 kilo 500 gram esrar, 1 kilogram metamfetamin, 13 gram eroin, 4 uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



TORBACI'NIN PİŞKİNLİĞİ PES DEDİRTTİ

Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında torbacı bir kadının kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Beni güzel çekin, güzel çıksın” diyerek poz verip tepki göstermesi dikkat çekti.

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