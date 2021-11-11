Türkiye Gazetesi

Varyantların etkisiyle bulaşıcı ve ölümcül etkilerinde artış yaşanan koronavirüs, aşısızlığın yanı sıra bilinçsizlik sebebiyle de artmaya devam ediyor. Kastamonu'da bir vatandaş, hastalığa yakalanmasının ardından evde karantinaya girmek yerine bankaya koştu. Bankada bulunan güvenlik görevlisinin dikkatiyle yakalanan şahsa ceza verildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İHBAR ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde yaşayan M.H., kredi taksitini ödemek için dışarı çıktı. Bankaya giden M.H., yapılan HES kodu sorgulamasında korona virüs test sonucunun pozitif olduğu ve karantinada olması gerektiği belirlendi. Bankanın güvenlik görevlisi, emniyet güçlerini arayarak durumu bildirdi.

KYK YURDUNDA ZORUNLU KARANTİNAYA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, test sonucu pozitif çıkan ve karantinada olması gereken M.H.’yi Kredi ve Yurtlar Kurumuna götürerek zorunlu karantinaya aldı. Ayrıca şahsa karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Pendik'te karantinada olması gereken aile Darıca'da dilenirken yakalandı Yaşadığı Pendik'ten dilenmek için Kocaeli'nin Darıca ilçesine gelen bir kişi, çöp konteynerinin yanında eşi ve çocuğuyla birlikte yakalandı. Kimliği olmadığını öne süren dilencinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinada olması gerektiği anlaşıldı.

Rize'de karantinaya uymayanlara ceza yağdı Rize’de 19- 26 Eylül tarihleri arasında yapılan denetlemeler sonucu pandemi kurallarına uymayan 23 kişiye toplamda 46 bin 407 TL idari para cezası uygulanırken, karantina kurallarına uymayan 18 kişi otele yerleştirildi.

Riskli gruptaki kişi karantinayı deldi, ekipler affetmedi Kırıkkale'de riskli grupta olduğu halde karantina ihlali yapan bir kişiye 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.