Türkiye Gazetesi

Nizip ilçesinde, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen F.T., annesi Fatma T. ile tartışarak, evi ateşe verdi. Siniri geçmeyen ve belindeki silahla evin içerisinde havaya ateş ederek annesini kovalayan F.T.'nin elinden kurtulmayı başaran anne ise büyük bir panik ile evden kaçtı.

KORKUDAN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Komşusunun evine sığınan ve büyük korku yaşayan anne Fatma T.'nin kalbi, evladının yaşattıklarına dayanamadı. Fenalaşan kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede kadının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Oğlunun yaşattıklarına kalbi dayanmayan ve hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesinde defnedileceği öğrenildi.

ANNESİNİN ÖLÜMÜNE İNANMADI

Olay günü annesi Fatma T.'nin ölümü üzerine yakınları, olay yerinden ticari taksi ile kaçan F.T.'ye telefon ile ulaştı. Annesinin vefat ettiği söylenen ve gelmesi istenen F.T., annesinin ölüm haberine inandırılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşadığı İstanbul'a gittiği iddia edilen F.T., jandarma ekiplerinin başarılı çalışması ile Gaziantep kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. F.T.'nin ilk ifadesinde ise ailesinden para istediğini, "yok" denilince sinirlenerek olay yerinden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

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