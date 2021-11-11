Türkiye Gazetesi

Bursa Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Barbaros Mahallesinde bir kuyumcuda gerçekleşen olayda 37 yaşındaki Faruk K. İsimli kuyumcu sabah iş yerinin kepengini kaldırıp içeriye girdiği sırada arkasından gelen yüzü maskeli kapüşonlu bir kişi belindeki silahı çıkarıp kendisini etkisiz hale getirdi. Silah zoru ile F.K.’yı tezgahın bir köşesine iten soyguncu altınları yanında getirdiği spor çantaya doldurdu.

SOYGUNCUNUN YAKLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kuyumcunun vitrininde sergilenen imitasyon ürünleri dahi alan silahlı soyguncu koşarak iş yerinden uzaklaştı. Şüpheli, kaçarken çaldığı bileziklerin bir kısmını da yere düşürdü. Silahlı soyguncunun iş yerinden ayrıldığını anlayan F.K. telefonuna sarılıp polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, soyguncunun kaçış güzergahında çalışma başlattı. İş yerinde soyguncuya ait bir parmak izi aranırken şüpheli şahsın 150 gram gerçek altın 150 gramda imitasyon altın çaldığı belirlendi. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Gram altın 595 lira oldu Yükseliş bandına giren 24 ayar külçe altının gram fiyatı, 595 lira seviyesine kadar çıktı.