İstanbul Valiliği, Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryasının yeni resmi merkez binasının açılış programı nedeniyle yarın 10.00-13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacağını duyurdu. O yollar şöyle: Dostluk Yurdu Sokak. Boyacı Ahmet Sokak. Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak. Alternatif güzergah olarak Peykhane Caddesi belirlendi.
Haliç'teki 3 köprü trafiğe kapanacak Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri, bu gece bir süre yaya ve araç trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacak.
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapanacak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasındaki maç nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapanacak.
Yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yarın Türk Konseyi Sekretaryası Merkez Binası açılacak. Bu sebeple bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
İstanbul Valiliği, Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryasının yeni resmi merkez binasının açılış programı nedeniyle yarın 10.00-13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacağını duyurdu. O yollar şöyle: Dostluk Yurdu Sokak. Boyacı Ahmet Sokak. Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak. Alternatif güzergah olarak Peykhane Caddesi belirlendi.
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